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        Edirne'den kısa kısa

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 12:32 Güncelleme:
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        Edirne'den kısa kısa

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayram, kurum ziyaretleri kapsamında Köse ile makamında bir araya geldi.

        Görüşmede, Edirne'de yürütülen gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetleri değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca güvenilir gıda arzının sağlanması ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Köse, ziyareti dolayısıyla Bayram'a teşekkür etti.

        - Lalapaşa'da çöp konteynerleri dezenfekte edildi

        Lalapaşa Belediyesince Kurban Bayramı'nın ardından ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre temizliği ve halk sağlığının korunması amacıyla ekipler tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerleri yıkandı.

        Çalışmalar kapsamında konteynerler dezenfekte edilirken, kötü koku ve haşere oluşumunun önlenmesi amacıyla kireçleme uygulaması yapıldı.

        Daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

        - Edirne'de AR-GE ve inovasyon çalışmaları değerlendirildi

        Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ve inovasyon ekipleriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük binasında düzenlenen toplantıda AR-GE ve inovasyon alanında yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktıları değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

        Alireisoğlu, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik proje ve çalışmaların koordinasyon içinde sürdürüleceğini belirtti.

        - Keşan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri düzenlendi

        Keşan Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar sergilendi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinliklere katılan belediye yetkilileri, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Program kapsamında Halk Eğitimi Merkezinde yürütülen eğitim faaliyetleri ve kurs çalışmaları tanıtıldı.

        Açıklamada, hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişim ve toplumsal katkı açısından önemine dikkat çekilirken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen yönetici, eğitmen ve kursiyerlere teşekkür edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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