        Edirne Haberleri Edirneli ciğercilerde "Kakava" yoğunluğu yaşanıyor

        Edirne'de "Romanların Hıdırellezi" olarak bilinen Kakava Şenlikleri dolayısıyla kente gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, ciğercilerde yoğunluğa neden oldu.

        Giriş: 05.05.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamlayarak mesaiye başlayan işletmelerde öğle saatlerinden itibaren hareketlilik arttı.

        Artan ilgi nedeniyle birçok ciğerci dükkanının önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentin gastronomi simgelerinden tava ciğeri tatmak isteyen ziyaretçiler, özellikle Selimiye Meydanı çevresindeki işletmelere yoğun ilgi gösterdi.

        Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, Kakava'nın kentte bayram havası oluşturduğunu söyledi.

        Sabahın ilk saatlerinden itibaren kentte hareketliliğin arttığını belirten İmrak, esnafın günler öncesinden hazırlık yaptığını ifade ederek, "5-6 Mayıs'ta yoğunluk zirveye ulaşıyor. Özellikle ateşin yakıldığı gün ilgi daha da artıyor. Bugün 60 binin üzerinde turist bekliyoruz, ciğerci esnafımızda yoğunluk güzel." dedi.

        Kakava Şenlikleri kapsamında kente gelen ziyaretçiler de Edirne mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tava ciğeri tatmadan şehirden ayrılmak istemediklerini dile getirdi.

        Almanya’dan gelen Ali Rıza Kaçar ise Edirne ciğerini çok beğendiğini belirterek, kentin hem kültürel hem de gastronomik açıdan zengin bir deneyim sunduğunu söyledi.

        Yetkililer, Kakava ve Hıdırellez etkinlikleri süresince kentteki ziyaretçi yoğunluğunun artarak devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

