        Edirne'nin deri ve saraciye ürünleri Cemre Çarşısı'nda tanıtıldı

        –Cemre Çarşısı Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Edirne'de üretilen deri işleri ve saraciye ürünleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından "iyilik, sürdürülebilirlik ve dayanışma" temasıyla Beyoğlu’ndaki The Peninsula Oteli’nin fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlik, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        Etkinlikte Edirne'den stant açan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras deri ve saraciye işleri ustası Heves Kayın ile Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı kispet yapımı ve deri işleri ustası Adem Kayın, kentte ürettikleri el emeği ürünleri sergiledi.

        Heves Kayın, yaptığı açıklamada etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Anadolu'nun köklü üretim kültürünü ve zanaat geleneğini tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

        Trakya Kalkınma Ajansının destek ve aracılığıyla programa katıldıklarını ifade eden Kayın, "Sergide geleneksel deri işleri ve saraciye sanatının en nadide örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunduk. El emeğinin göz nuruyla birleştiği, geçmişin izlerini modern tasarımlarla harmanlayan çalışmalarımız büyük ilgi gördü. Kültürel mirasımızı koruma ve geleceğe aktarma misyonuyla çıktığımız bu yolda, yerel üretimin ve zanaatkarın desteklendiği böylesine vizyoner bir projede Trakya'yı temsil etmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

        - Cemre Çarşısı Projesi

        Bu yıl sembolü sümbül olarak belirlenen Cemre Çarşısı, kökleriyle geçmişe bağlı, her yıl yeniden filizlenen ve çevresine yayılan iyilik hareketini temsil ediyor.

        Gıdadan kıyafete, el sanatlarından hediyelik eşyaya, tekstilden ev aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin sunulduğu etkinlikte 80’i aşkın marka yer aldı.

        Cemre Çarşısı’ndan elde edilen gelirlerin, TOGEM-DER’in sosyal yardım faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye katkı sağladığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Bolu'da dehşet: 2 aylık bebeğini öldürdü
        Bolu'da dehşet: 2 aylık bebeğini öldürdü
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!

        Benzer Haberler

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, "Dünya Veteriner Hekimler Günü"nü kut...
        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, "Dünya Veteriner Hekimler Günü"nü kut...
        Edirne'de otomobil takla attı; 2 yaralı
        Edirne'de otomobil takla attı; 2 yaralı
        Edirne'de turistler romanların kakava davetine ortak oldu Edirne'de 9/8'lik...
        Edirne'de turistler romanların kakava davetine ortak oldu Edirne'de 9/8'lik...
        Edirne'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Edirne'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki çakal tarlada görüntülendi
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki çakal tarlada görüntülendi
        Keşan'daki trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı
        Keşan'daki trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı