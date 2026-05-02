Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne'nin Fethi Tarihin Hamlesi Satranç Turnuvası düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 17:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvaya Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Sakarya'dan 100 sporcu katıldı.

        Sporcular 7,8,10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategorilerde yarışıyor.

        Turnuva yarın sona erecek.

        Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Burhan Korkmaz, AA muhabirine, turnuvanın büyük bir heyecanla başladığını söyledi.

        Turnuvaya çeşitli illerden birçok sporcunun katıldığını belirten Korkmaz, "Bu turnuvada stratejilerin havada uçuştuğu, centilmenliğin ön planda olduğu iki gün boyunca öğrencilerimizin azmine şahitlik edeceğiz. Turnuvanın düzenlenmesinde emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Korkmaz, turnuvada her kategorinin birincisine 5 bin lira para ödülü verileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

