Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevreleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yağışların yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yağışların bugün saat 15.00 ile 20.00 arasında etkili olmasının beklendiği kaydedildi.



Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.







