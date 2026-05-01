Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne'nin uluslararası "sosyete pazarı" kapılarını yeniden açtı

        Edirne'nin uluslararası "sosyete pazarı" kapılarını yeniden açtı

        Edirne'de halk arasında "sosyete pazarı" olarak bilinen ve Bulgaristan ile Yunanistan'dan gelen turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği pazar, "Balkan Pazarı" adıyla yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 15:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin uluslararası "sosyete pazarı" kapılarını yeniden açtı

        Edirne'de halk arasında "sosyete pazarı" olarak bilinen ve Bulgaristan ile Yunanistan'dan gelen turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği pazar, "Balkan Pazarı" adıyla yeniden açıldı.

        Bir süre kapalı kalan pazar, yapılan düzenlemelerin ardından yeni adıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

        Başta çevre iller olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan pazarda, zücaciyeden tekstile, kıyafetten gıdaya kadar çok sayıda ürün satışa sunuluyor.

        Pazarda alışveriş hareketliliği yeniden başladı.

        Hem alışveriş yapanlar hem de esnaf, pazarın yeniden açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        - Pazar neden kapanmıştı?

        Pazarın belediyenin prim borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilmesi, geçen yıl aralık ayında Edirne Belediye Meclisi'nde gündeme gelmişti.

        Söz konusu madde, CHP grubunun oylarıyla kabul edilirken, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek karara karşı çıkmıştı.

        Devir kararının ardından pazar esnafı Edirne Belediyesi önünde toplanarak karara tepki göstermiş ve imza kampanyası başlatmıştı.

        Sürecin devamında devrin gerçekleşmemesi üzerine belediye, pazarı kendi bünyesinde işletme kararı aldı ve pazarın adı "Balkan Pazarı" olarak değiştirildi.

        Yerel ve dışarıdan gelecek esnaf için tezgahların yerleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

