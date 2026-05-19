Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'nin yenilenen "Dar Çarşısı" kente renk kattı

        Edirne'nin yenilenen "Dar Çarşısı" kente renk kattı

        Edirne'nin tarihi ticaret dokusunun önemli noktalarından Terziler Sokağı'nda bulunan "Dar Çarşı", restorasyon çalışmalarıyla yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 12:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin yenilenen "Dar Çarşısı" kente renk kattı

        Edirne'nin tarihi ticaret dokusunun önemli noktalarından Terziler Sokağı'nda bulunan "Dar Çarşı", restorasyon çalışmalarıyla yenilendi.

        Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesişim noktasında bulunan, karşılıklı dükkanlar arasındaki mesafenin yaklaşık 2 metre olması nedeniyle halk arasında "Dar Çarşı" olarak anılan sokak, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla baştan sona restore edildi.

        Yaklaşık 65 metrelik güzergahı kapsayan çarşıda bulunan 40'a yakın tescilli dükkanın cepheleri ahşap kaplamayla yenilenirken, yapılar pastel tonlarda boyandı.

        Çalışmalar kapsamında uzun yıllar bakımsız kalan geçit, tarihi kent dokusuna uygun estetik bir görünüme kavuşturuldu.

        Ağırlıklı olarak ayakkabı tamircilerinin faaliyet gösterdiği çarşıda, cep telefonu tamircileri ve çay ocağı da hizmet veriyor.

        Yenilenen Dar Çarşı'da, yarın Vali Sezer'in katılımıyla tören düzenlenecek.

        - Esnaftan Vali Sezer'e teşekkür

        Çarşıda "saat doktoru" olarak bilinen Recep Tango, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalardan dolayı Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

        Çarşının yeni görünümünün esnafı memnun ettiğini belirten Tango, "Edirne'mizin en dar çarşısı ama potansiyel olarak en hızlı çarşısı olmaya aday. Dükkanlarımız güzelleşti, çiçek gibi oldu her yer. Herkes mutlu, esnafın yüzü gülüyor. İnşallah işlerimiz bundan sonra daha da açılır." dedi.

        Ayakkabı tamircisi Mehmet Noyan da yürütülen çalışmalarla bakımsız çarşının farklı bir görünüme kavuştuğunu dile getirerek, "Dükkanlarımız yenilendi, kapılarımız, kepenklerimiz, çatılarımız, tentelerimiz yapıldı. Çarşımız çok zevkli bir yer oldu. Saraçlar Caddesi'nden daha güzel hale geldiğini düşünüyorum. Dünyanın en dar sokağı ama çalışması en keyifli yerlerden biri oldu. Herkes burada ekmeğini kazanmaya çalışıyor." diye konuştu.

        Çay ocağı işleten Sami Erken de yaklaşık 40 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını belirtti.

        Çarşının geçmişte kötü durumda olduğunu ifade eden Erken, "Vali beye çok teşekkür ederiz. Eskiden çok kötüydü, şimdi çok güzel oldu. Yıllardır burada çalışıyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!

        Benzer Haberler

        Türkiye'ye sokulmak istenen 47 kilo 910 gram kokain yakalandı
        Türkiye'ye sokulmak istenen 47 kilo 910 gram kokain yakalandı
        Edirne'de 19 Mayıs kapsamında "Milli Mücadeleden Barışın Tesciline" koşusu...
        Edirne'de 19 Mayıs kapsamında "Milli Mücadeleden Barışın Tesciline" koşusu...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesinden sınır ötesi iş birliklerine akademik katkı
        Trakya Üniversitesinden sınır ötesi iş birliklerine akademik katkı
        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek
        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek
        Edirne'de ay ve yıldızın büyüleyen buluşması
        Edirne'de ay ve yıldızın büyüleyen buluşması