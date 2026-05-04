Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Elektromanyetik kirlilik sağlık sorunlarına yol açıyor

        Elektromanyetik kirlilik sağlık sorunlarına yol açıyor

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Daşdağ, elektromanyetik kirlilik ve mavi ışık maruziyetinin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 17:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektromanyetik kirlilik sağlık sorunlarına yol açıyor

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Daşdağ, elektromanyetik kirlilik ve mavi ışık maruziyetinin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi.

        Daşdağ, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Elektromanyetik kirlilik ve sağlık” konulu konferansta yaptığı konuşmada, modern yaşamla birlikte insanların günün büyük bölümünde elektromanyetik alanlara maruz kaldığını ifade etti.

        Cep telefonu, tablet, bilgisayar, Wi-Fi ve bluetooth cihazlarının yoğun kullanımına dikkati çeken Daşdağ, bu maruziyetin özellikle uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu kaydetti.

        - "Mavi ışık biyolojik saati bozuyor"

        Güneşten alınan mavi ışığın gün içinde motivasyon ve enerji açısından gerekli olduğunu belirten Daşdağ, bu ışığın doğal döngü dışında gece saatlerinde de ekranlar aracılığıyla alınmasının risk oluşturduğunu vurguladı.

        Akşam saatlerinden sonra telefon, tablet ve televizyon kullanımının arttığını dile getiren Daşdağ, "Bu durum, normalde sınırlı olması gereken mavi ışık maruziyetinin uzamasına neden oluyor. Biyolojik saat sapıyor ve melatonin hormonu olumsuz etkileniyor. Cep telefonu, tablet ve televizyon gibi elektronik cihazlar nedeniyle sürekli mavi ışığa maruz kalıyoruz. Bu durum, kanser başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Bugünkü yaşam tarzı, 30 yıl sonra karşılaşılabilecek kanser vakalarının nedeni olabilir." diye konuştu.

        Özellikle gençlerin gece geç saatlere kadar ekran karşısında kaldığını ifade eden Daşdağ, bunun bağışıklık sistemini zayıflattığını kaydetti.


        Konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Edirne'de Roman Çeribaşı Ocak, vatandaşları Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri...
        Edirne'de Roman Çeribaşı Ocak, vatandaşları Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri...
        Kakava coşkusu renkli taçlar ile şimdiden sokaklarda
        Kakava coşkusu renkli taçlar ile şimdiden sokaklarda
        Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Enez köylerinde alan incelemesi
        Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Enez köylerinde alan incelemesi
        Edirne Kakava'ya hazır: Kakava ve Hıdırellez coşkusu başlıyor
        Edirne Kakava'ya hazır: Kakava ve Hıdırellez coşkusu başlıyor
        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı
        Edirne'de öğrencilere doğa eğitimi verildi
        Edirne'de öğrencilere doğa eğitimi verildi