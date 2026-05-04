Elektromanyetik kirlilik sağlık sorunlarına yol açıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Daşdağ, elektromanyetik kirlilik ve mavi ışık maruziyetinin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi.



Daşdağ, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Elektromanyetik kirlilik ve sağlık” konulu konferansta yaptığı konuşmada, modern yaşamla birlikte insanların günün büyük bölümünde elektromanyetik alanlara maruz kaldığını ifade etti.



Cep telefonu, tablet, bilgisayar, Wi-Fi ve bluetooth cihazlarının yoğun kullanımına dikkati çeken Daşdağ, bu maruziyetin özellikle uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu kaydetti.



- "Mavi ışık biyolojik saati bozuyor"



Güneşten alınan mavi ışığın gün içinde motivasyon ve enerji açısından gerekli olduğunu belirten Daşdağ, bu ışığın doğal döngü dışında gece saatlerinde de ekranlar aracılığıyla alınmasının risk oluşturduğunu vurguladı.



Akşam saatlerinden sonra telefon, tablet ve televizyon kullanımının arttığını dile getiren Daşdağ, "Bu durum, normalde sınırlı olması gereken mavi ışık maruziyetinin uzamasına neden oluyor. Biyolojik saat sapıyor ve melatonin hormonu olumsuz etkileniyor. Cep telefonu, tablet ve televizyon gibi elektronik cihazlar nedeniyle sürekli mavi ışığa maruz kalıyoruz. Bu durum, kanser başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Bugünkü yaşam tarzı, 30 yıl sonra karşılaşılabilecek kanser vakalarının nedeni olabilir." diye konuştu.



Özellikle gençlerin gece geç saatlere kadar ekran karşısında kaldığını ifade eden Daşdağ, bunun bağışıklık sistemini zayıflattığını kaydetti.





Konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.







