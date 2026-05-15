        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Emekli sağlık çalışanı ve eşi çocuk sevincini koruyucu aile olarak yaşadı

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de emekli sağlık çalışanı ve eşi çocuk sevincini koruyucu aile olarak yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında memur olarak çalışan Çiğdem Çetin (51) ve eşi Cemalettin Çetin (61) çocukları olmayınca 7 yıl önce koruyucu aile olmaya karar verdi.

        Çetin çifti, 4 yaşındaki bir erkek çocuğunun koruyucu ailesi oldu.

        Çiğdem Çetin emekli olduktan sonra sıkıldığı İstanbul'dan 2023 yılında koruyucu aile olduğu oğluyla memleketi Edirne'ye döndü. Eşi işi nedeniyle Edirne'ye taşınamasa da hafta sonları ailesinin yanına gelip gitti.

        Koruyucu aile olarak çevresine örnek olan Çiğdem Çetin ve eşi evlat özlemini koruyucu aile olarak dindirdi.

        - "Çocuğumuz olsun çok istiyorduk"

        Çiğdem Çetin, AA muhabirine, koruyucu aile olarak bir çocuğun hayatına dokunduklarını söyledi.

        Çetin, koruyucu aile olduktan sonra 17 yıllık evliliklerinin en mutlu dönemini yaşadıklarını belirtti.

        Koruyucu aileleri "kalp kahramanı" olarak nitelendiren Çetin, "Onlar her çocuğun kahramanı. Benim oğlumun gözünde ben çok büyük bir kahramanım. 7 yıl tedavi gördüm ancak çocuğumuz olmadı. Sonuçta hayatın bir döngüsü var, hepimizin hayata geliş misyonu var ve aile kavramı çok önemli. Çocuğumuz olsun çok istiyorduk." diye konuştu.

        - "Her çocuk bir kelebek"

        Bir çocuk yetiştirmenin dünyanın en güzel duygusu olduğunu anlatan Çetin, şunları kaydetti:

        "Bir çocuğun kalbine dokunmak 'kalp kahramanı' olmak, aile çok önemli. Her çocuk bir kelebek, biz de o kelebekleri canlandırmamız, hareketlendirmemiz, hayata katmamız, sosyalleştirmemiz lazım. Şu an benim çocuğum derslerinde başarılı, çok sosyal, insani ilişkileri çok güçlü, özel yetenekleri olan ve her çocuk bireyselde ilgilendiğinde yetenekleri ön plana çıkacak. Vatanına, milletine hayırlı, kendi ayakları üzerinde durabilen bir genç olacak inşallah."

        Çetin, Edirne Valiliği Şehir Gönüllüleri Vakfında oluşturulan koruyucu aile biriminde de çalışmalar yaptığını kaydetti.

        - "Koruyucu aile sayısının artmasını hedefliyoruz"

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da koruyucu aile yanında yetişen çocuğun aile ortamında yetiştiğini belirterek, "Dolayısıyla hem bu aileler için büyük bir şans hem de çocuklarımızın yetişmesi açısından önemli. Koruyucu aile sayısının artmasını hedefliyoruz. Koruyucu ailelik, Bakanlık olarak en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Çocuklarımız ve gelecek nesiller açısından da bizleri bir adım öne taşıyacak hizmet modeli." ifadelerini kullandı.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Biriminde koruyucu aile hizmetinden sorumlu şube müdürü Aslı Korkmaz Oruç ise koruyucu ailelerin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

        Koruyucu aile sayısını artırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Oruç, her çocuğun aile yanında büyümesi için koruyucu aile hizmetini tanıtmaya devam ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

