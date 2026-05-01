Enez Kaymakamı Ayık, trafik kazasında hafif yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Enez Kaymakamı Merve Ayık'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hafif yaralandı. Karapınar kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi arasında Enez Kaymakamı Merve Ayık'ın da bulunduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayık'ı hastanede İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat müşahede altında tutulan Kaymakam Ayık, taburcu edildi.

