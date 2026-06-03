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        Enez'de Sultaniçe Balıkçı Barınağı araç girişine kapatıldı

        Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe Köyü'ndeki balıkçı barınağına araç girişleri yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 12:34 Güncelleme:
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        Enez'de Sultaniçe Balıkçı Barınağı araç girişine kapatıldı

        Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe Köyü'ndeki balıkçı barınağına araç girişleri yasaklandı.

        Sultaniçe Köyü Su Ürünleri Kooperatifi tarafından alınan karar doğrultusunda barınak girişine tekne sahipleri dışında kimsenin giremeyeceğini belirten uyarı levhaları asıldı.

        Kooperatif Başkanı İbrahim Koç, AA muhabirine, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı barınağına yoğun araç girişi yaşandığını belirtti.

        Barınağa park edilen araçlar nedeniyle balıkçıların teknelerine ulaşmakta güçlük çektiğini ifade eden Koç, olası bir araç yangını veya benzeri acil durumda da sorun yaşanabileceğini söyledi.

        Koç, bu nedenle Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü nezdinde alınan karar doğrultusunda araçların liman sahasına girişinin yasaklandığını belirtti.



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