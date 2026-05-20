        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri ETSO'da gençlere AB projeleri ve uluslararası fırsatlar eğitimi

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen "EuProjectLab – Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Atölyesi", gençleri Avrupa Birliği projeleri ve uluslararası fırsatlarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Edirne AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda, Trakya Üniversitesi Avrupa Birliği ve Yeşil Enerji Topluluğu iş birliğiyle Avrupa Günü kapsamında gerçekleştirilen program iki gün sürdü.


        Atölyede katılımcılara Avrupa Birliği hibe programları, Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ve gençlik fırsatları hakkında bilgi verildi.


        Program kapsamında ayrıca proje döngüsü yönetimi, problem ve ihtiyaç analizi, hedef ve sonuç yazımı, bütçe hazırlama, görünürlük, sürdürülebilirlik ve proje geliştirme süreçlerine ilişkin eğitimler düzenlendi.


        Programın açılış konuşmasını Edirne AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı yaptı.


        AB Gençlik Projeleri Uzmanı Işı Tarcan da eğitmen olarak katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Program sonunda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.


        Irmak, gençlerin Avrupa Birliği projeleri ve uluslararası fırsatlardan daha fazla yararlanmasının önemine dikkati çekti.


        Avrupa Günü kapsamında gerçekleştirilen atölye programının, gençlerin proje geliştirme alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılmasına katkı sağladığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

