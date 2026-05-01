Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri GÜNCELLEME - Edirne'de arkadaşının tüfekle vurarak öldürdüğü kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi

        Edirne'de arkadaşı 14 yaşındaki A.Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edilen 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 14:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alınan bilgiye göre, Menzilahır Mahallesi'nde A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında tartışma yaşandı.

        Tartışma sırasında A.Ç. tüfekle Özdemir'e ateş etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı.

        Zanlı A.Ç. gözaltına alındı.

        Özdemir için Bademlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir'in tabutuna duvak konuldu.

        Annesi Sedef Özdemir ve yakınları taziyeleri kabul etti.

        Törene Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ile vatandaşlar katıldı.

        Özdemir'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu

        Benzer Haberler

        14 yaşındaki Gizem, arkadaşı tarafından tüfekle öldürüldü(2)
        14 yaşındaki Gizem, arkadaşı tarafından tüfekle öldürüldü(2)
        Tüfekle vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gizem Özdemir son yolculuğ...
        Tüfekle vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gizem Özdemir son yolculuğ...
        Enez Kaymakamı Ayık, trafik kazasında hafif yaralandı
        Enez Kaymakamı Ayık, trafik kazasında hafif yaralandı
        Enez Kaymakamı Ayık'ın da bulunduğu araç kaza yaptı
        Enez Kaymakamı Ayık'ın da bulunduğu araç kaza yaptı
        Enez Kaymakamı trafik kazasında yaralandı
        Enez Kaymakamı trafik kazasında yaralandı
        TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 28 bin lirayla 1 ay bırakın, 1 hafta geçinemezsiniz
        TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 28 bin lirayla 1 ay bırakın, 1 hafta geçinemezsiniz