        GÜNCELLEME - Edirne'de ölümle sonuçlanan lunapark kazasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Edirne'de lunaparkta "sıfır yerçekimi" adlı oyun aletinden düşerek hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 10.04.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında lunaparkta inceleme yapan polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere 6 kişiyi emniyete götürdü.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, lunapark işletmecisi ile bir çalışanı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen H.K. ve E.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Bir şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


        İki Köprü Arası Caddesi'ndeki lunaparkta iki gün önce, bindiği oyun aletinden düşerek ağır yaralanan S.Ç. (29) sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        İfadesi ortaya çıktı
        İfadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutl...
        Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutl...
        Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim üsleri arasına taşıdık (...
        Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim üsleri arasına taşıdık (...
        Temeli atılan Uzunköprü OSB Edirne'nin üretim gücünü artırarak istihdam sağ...
        Temeli atılan Uzunköprü OSB Edirne'nin üretim gücünü artırarak istihdam sağ...
        Edirne'de polis teşkilatı nostaljik sergisi ilgi gördü Edirne'de polis teşk...
        Edirne'de polis teşkilatı nostaljik sergisi ilgi gördü Edirne'de polis teşk...
        Trakya'da yer yer kısa süreli dolu etkili oldu
        Trakya'da yer yer kısa süreli dolu etkili oldu
        Trakya Üniversitesinde afet sonrası barınma kapsülüne patent
        Trakya Üniversitesinde afet sonrası barınma kapsülüne patent