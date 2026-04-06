        GÜNCELLEME - Edirne'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

        Edirne'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan cinayet zanlısı tutuklandı.

        Giriş: 06.04.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Keşan ilçesi Yeni Mahalle'de M.B'nin, park ettiği aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ve Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki E.S'yi yakaladı.

        Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

        Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        M.B. dün aracını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edilmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis ekipleri, araçta inceleme yaparken, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da ilçeye gelerek olay hakkında bilgi almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

