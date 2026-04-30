        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Hacı adayları Selimiye Camisi'nden dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Hacı adayları Selimiye Camisi'nden dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Edirne'de Selimiye Camisi'nde hacı adayları için uğurlama töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 22:48 Güncelleme:
        Selimiye Camisi İmam Hatibi Yunus Serenli'nin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programa katılan 124 hacı adayı ve yakınları da dua etti.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, camideki uğurlama programında yaptığı konuşmada, hacı adaylarının heyecanını paylaştıklarını söyledi.

        İslam'ın büyük mühürlerinden Selimiye Camisi kubbesi altından hacı adaylarının uğurlandığını belirten Sezer, "Yapacağınız hac ibadeti kabul olsun. Buradan bizlerin de selamlarını götürün. Bizlerle birlikte İslam alemini unutmayın. Bugün Filistin'deki kardeşlerimizi ve onların kırık kalplerini, daha çocuk, bebek yaşta katledilen evlatlarımızı unutmayın. Suriye'yi, İran'ı, Arakan'ı unutmayın. İslam aleminin yeniden dirilişi için dualar edin." diye konuştu.

        Edirne Müftüsü Burhan Çakır ise hacı adaylarının vakitlerinin çoğunu Kabe'de ibadetle geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kul hakkı yememeye, kalp kırmamaya çalışalım. İnsanlarla iyi geçinmeye çalışalım ve tekrar vatanımıza dönelim." dedi.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

        Konuşmaların ardından ilahiler okundu ve hacı adayları yatsı namazı kıldı.

        Caminin avlusunda Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

        Yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, Selimiye Camisi önünden otobüslere binerek kutsal topraklara doğru yola çıktı.

        Programa Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için kente gelen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Trakya'da sıcaklıklar düştü, yer yer yağış etkili oluyor
        Edirne İstanbul'a komşu oluyor, Vali Sezer test sürüşüne katıldı Halkalı-Ka...
        Milletvekili Ün'ün aracıyla kaçakçılık davasında karar
        Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne etabında, test sürüşü 3 hafta...
        Milletvekili Ün'ün aracıyla kaçakçılık iddiasında 2 sanığa hapis ve para ce...
        Edirne Valisi Sezer, hızlı trenin test sürüşüne katıldı
