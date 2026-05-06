Hollanda Başkonsolosu Huisinga'dan belediyeye ziyaret
Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga ve beraberindeki heyet, Edirne Belediyesini ziyaret etti.
Giriş: 06.05.2026 - 09:36 Güncelleme:
Heyet, tarihi belediye binasında Belediye Başkanı Filiz Gencan tarafından karşılandı.
Ziyarette, iki taraf arasında iş birliği imkanları ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Belediye Başkanı Gencan, nazik ziyaretlerinden dolayı Huisinga ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
