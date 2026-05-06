Hollanda Başkonsolosu Huisinga'dan Vali Sezer'e ziyaret

Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga, Edirne Valisi Yunus Sezer ziyaret etti.



Valilikte gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, bölgesel iş birliği imkanları ve Edirne'de yürütülebilecek ortak projeler ele alındı.



Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.



Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Huisinga ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

