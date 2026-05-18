        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorlu'da şehit polis memurları için törende konuştu:

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler (43) ve Emrah Koç (32) için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Çorlu Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, il protokolü ile polis memurları katıldı.

        Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, bugün büyük bir acının tarifsiz bir yürek yangının içinde olduklarını belirtti.

        Çorlu Asayiş Büro Amirliğinde görev yapan kahraman polis memurları Tütüncüler ve Koç'u dualarla ebedi aleme uğurladıklarını ifade eden Bakan Çiftçi, "Erkan Tütüncüler kardeşimiz Samsun'un yiğit bir evladı, ailesinin direği, bir yavrumuzun kahraman babasıydı. Görevini sadakatiyle yapan, kendinden daima söz ettiren, mesai arkadaşlarının gönlünde iz bırakan, cesur yürekli bir polisti. Emrah Koç kardeşimiz Van'ın mert bir evladı, devletine bağlılığı ve görev ahlakıyla genç yaşamına sığdırdığı yüksek sorumluluk duygusuyla herkesin kalbinde müstesna bir yere sahipti. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler. Devletin emanetini omuzlarında taşıdılar." diye konuştu.

        Polisliğin bu topraklarda ağır bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, polislerin şehrin huzuru için kendi huzurlarından vazgeçtiğini anlattı.

        - "Sizin acınız kelimelerin taşıyamayacağı kadar ağırdır"

        Şehit polislerin ailelerine seslenen Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Sizin acınız kelimelerin taşıyamayacağı kadar ağırdır. İnsan yüreğine düşen en büyük imtihanlardan birini veriyorsunuz. Bu imtihanda yalnız bırakılmayacaksınız. Sizler bu millete kahramanlar yetiştirdiniz. Allah sizlerden böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için razı ve memnun olsun. Rabbim önce sizlere, sonra aziz milletimize sabrı cemil ihsan eylesin. Rabbim yüreğinize yüreğimize metanet versin. Bizim inancımızda şehitlik peygamberlikten sonra gelen en yüce makamlardan biridir.

        Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler fakat siz bunun farkını olamazsınız.' Biz bu ilahi müjdeye inanıyoruz. Şehitlerimizi toprağa verirken onları milletimizin ebedi hafızasına, dualarımıza ve Rabbimizin rahmetine emanet ediyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu toprakların huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına yönelen her karanlık niyet karşısında İçişleri Bakanlığımızı bulacaktır. "

        Şehit polisler Tütüncüler ve Koç'a rahmet dileyen Çiftçi, ailelerine ve Türk milletine de sabır ve başsağlığı temenni etti. Ardından Tekirdağ Müftü Vekili Ahmet Nuri Bayraktutan şehitler için dua etti.

        Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehit polis memurlarının naaşları cenaze namazı için Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü.

        Cenaze namazının ardından şehitlerden Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na götürülecek. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in naaşı da Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilecek.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, dün Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde Orhan Altan'ın (24) açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

