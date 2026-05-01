        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Trakya'da protesto edildi

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Trakya'da protesto edildi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

        Giriş: 01.05.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Edirne'de cuma namazının ardından Eski Cami önünde toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Muhammed Emin Dilli, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün ihlal edildiğini belirten Dilli, bunun uluslararası düzeni zedeleyen bir yaklaşım olduğunu vurguladı.


        Gazze'nin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiklerini dile getiren Dilli, tüm vicdan sahibi insanları Filistin'e destek olmaya çağırdı.

        - Tekirdağ ve Kırklareli

        Tekirdağ'da cuma namazının ardından Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak slogan attı.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına konuşan Samet Karataş, İsrail'in uluslararası sularda saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

        Tekirdağ İHH Başkanı Süleyman Çalışkan da İsrail'e tepki göstererek, zulme sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

        Grup, dua edilmesinin ardından sloganlar eşliğinde dağıldı.

        Kırklareli'nde ise cuma namazının ardından Hızırbey Camisi avlusunda toplanan platform üyeleri, Anıt Kültür Park'a yürüdü.

        "Ateşkes değil özgürlük istiyoruz", "Kırklareli halkı Filistin'in yanında" yazılı pankartlar taşıyan grup, bir süre slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan İbrahim Erginsoy, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu... Cinayet şüphesi!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!

