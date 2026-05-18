        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri İYİ Parti Edirne teşkilatında Kuş ve Yüknü görevlerinden istifa etti

        

        İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı İlkay Kuş ile Divan Kurulu Üyesi ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bahar Yüknü görevlerinden istifa etti.

        Giriş: 18.05.2026 - 17:08 Güncelleme:
        İki ismin de iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görevlerinden ayrıldıklarını belirten dilekçelerini İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hakan Şahin'e sunduğu öğrenildi.

        Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuş'un Kırklareli'ne taşınması ve Yüknü'nün de iş yoğunluğu nedeniyle görevlerinden ayrıldığını söyledi.

        Her iki ismin de partiden ayrılmadığını, çalışmalarını parti içinde sürdüreceğini belirten Şahin "Partimiz kurulduğundan beri arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Bizler için çok kıymetliler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayr...
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
        Edirne'nin Müzik Müzesi ziyarete açıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "Kaybolan Meslekler" adlı fotoğraf sergisi açıldı
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
