Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kakava için Edirne'ye yaklaşık 60 bin ziyaretçi bekleniyor

        SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde Edirne'de turizm hareketliliği zirveye ulaştı, kente yaklaşık 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 11:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Her yıl 5-6 Mayıs'ta düzenlenen ve baharın gelişini simgeleyen şenlikler öncesinde otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, restoranlar ve özellikle ciğerci esnafı artan talebe karşı hazırlıklarını tamamladı.

        Kakava ateşi, Roman kültürünün renkli ritüelleri ve Tunca Nehri kıyısındaki geleneksel etkinliklerle öne çıkan organizasyonun bu yıl da yerli ve yabancı binlerce turisti Edirne'ye çekmesi bekleniyor.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AA muhabirine, şenliklere olan ilginin her yıl arttığını söyledi.

        Kutlamalar için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Gencan, "Kakava ve Hıdırellez gibi 1400 yıllık köklü bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Kakava ve Hıdırellez kapsamında Edirne Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şehir genelindeki çevre düzenlemelerimizin yanı sıra 5 Mayıs saat 11.00'de başlayacak programlarımız 6 Mayıs öğle saatlerine kadar devam edecek. Otellerimizin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış vaziyette. Aynı zamanda günübirlik turlarda da tur şirketleri ve sektör temsilcilerinden yoğun talep olduğunu görüyoruz." dedi.

        Şenliklerin kent ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Gencan, organizasyonun Edirne'nin tanıtımına da büyük destek sağladığını ifade etti.

        - "Şenlikler, Kırkpınar'dan sonra en büyük turizm hareketliliğini oluşturuyor"


        Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta ise Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin kentte Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra en büyük turizm hareketliliğini oluşturduğunu belirtti.

        Yoğun katılım beklendiğini dile getiren Balta, "Hafta içi olmasına rağmen yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayacağız. Edirne merkezdeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı." diye konuştu.

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak da şenliklerin ciğerci esnafı için sezonun başlangıcı olduğunu söyledi.

        Hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığını aktaran İmrak, "Edirne'ye gelen ziyaretçiler şenliklerin yanı sıra mutlaka ciğer de tüketiyor. Bu nedenle ürün tedarikimizi önceden planladık." dedi.

        Roman vatandaşlardan İcran Gidikli ise Kakava'nın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, herkesi renkli kıyafetlerle kutladıkları etkinliğe davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
