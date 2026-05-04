        Edirne Haberleri Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesi hazırlıklar sürüyor

        Edirne'de baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Edirne Belediyesi tarafından yarın ve ertesi gün Sarayiçi'nde düzenlenecek şenlikler öncesi Belediye Başkanı Filiz Gencan, alanda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan şenliklerde, dev Kakava ateşi yakılacak, konserler, dans gösterileri ve geleneksel ritüeller gerçekleştirilecek.

        Gencan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, şenliklerin kentin önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

        Tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Gencan, "Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan bu şenlikleri en iyi şekilde gerçekleştirmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Hemşerilerimizin ve misafirlerimizin güvenli, düzenli ve keyifli bir ortamda şenliklere katılabilmesi için gerekli tüm hazırlıkları titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

        Sarayiçi'nde temizlik ve düzenleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Gencan, ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalıştığını kaydetti.

        UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri süresince yoğun katılım beklendiğini belirten Gencan, Edirne'nin organizasyona hazır olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

