Kapıkule'de 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı su ürünleri ticaretine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı bir araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi. Su Ürünleri Kanunu kapsamında midyeler ile nakilde kullanılan araca el konuldu. Canlı olduğu belirlenen midyeler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

