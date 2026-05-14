Kapıkule'de uyuşturucu ve elektronik sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 32 kilo 480 gram uyuşturucu çok sayıda elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi.





Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen bir tır Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli olarak değerlendirildi.



X-ray taramasına sevk edilen tır, narkotik dedektör köpek "Bodri" de kullanılarak arandı.



Aramada 32 kilo 480 gram esrar, 1 milyon 440 bin sigara filtresi, 4 bin 800 sigara kağıdı, 20 pil, 10 bin 5 atomizer, 4 bin 34 elektronik sigara, 2 bin 690 elektronik sigara kartuşu, 20 gözlük, 212 bin 541 ilaç ve 3 bin elektronik sigara podu ele geçirildi.



Sürücü gözaltına alındı.

