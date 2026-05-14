        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kapıkule'de uyuşturucu ve elektronik sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Kapıkule'de uyuşturucu ve elektronik sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 32 kilo 480 gram uyuşturucu çok sayıda elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi.

        Giriş: 14.05.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen bir tır Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli olarak değerlendirildi.

        X-ray taramasına sevk edilen tır, narkotik dedektör köpek "Bodri" de kullanılarak arandı.

        Aramada 32 kilo 480 gram esrar, 1 milyon 440 bin sigara filtresi, 4 bin 800 sigara kağıdı, 20 pil, 10 bin 5 atomizer, 4 bin 34 elektronik sigara, 2 bin 690 elektronik sigara kartuşu, 20 gözlük, 212 bin 541 ilaç ve 3 bin elektronik sigara podu ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
        Kırmızı halıda rol çaldı
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Gözler NBC'yi arıyor
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
