Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi

        Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi

        Kapıkule'de yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi. 

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 18:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi

        Kapıkule'de yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi. 


        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde arama yapıldı. 


        Aramada, 8 kilo 500 gram ağırlığında 2 bin 125 "Aegagropila linnaei" cinsi canlı yeşil algın yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.


        Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, canlı yeşil alg ve nakil vasıtası olarak kullanılan araca, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı alınmak üzere el konuldu.


        Araçta bulunan 5 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nu uyarınca 474 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Uzunköprü'de "Kurban Kesim Elemanı Kursu" açılıyor
        Uzunköprü'de "Kurban Kesim Elemanı Kursu" açılıyor
        Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi
        Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi
        Edirne'de nefes kesen sel-taşkın tatbikatı Edirne'de bölge düzeyi tatbikat...
        Edirne'de nefes kesen sel-taşkın tatbikatı Edirne'de bölge düzeyi tatbikat...
        Meriç Nehri'nde 1200 personelle 'sel ve taşkın' tatbikatı
        Meriç Nehri'nde 1200 personelle 'sel ve taşkın' tatbikatı
        Edirne'de TAMP kapsamında sel-taşkın müdahale tatbikatı yapıldı
        Edirne'de TAMP kapsamında sel-taşkın müdahale tatbikatı yapıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa