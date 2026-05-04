Kurban Bayramı öncesi hayvan sevklerine sıkı denetim

Edirne'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan sevklerine yönelik denetimler artırıldı.





İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yürütülen kontroller, kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde gerçekleştiriliyor.





Denetimlerde hayvanların kulak küpeleri, veteriner sağlık raporları, nakil belgeleri ve taşıma koşulları inceleniyor.





Çalışmalarla hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve sevk işlemlerinin mevzuata uygun yapılması amaçlanıyor.





Ekipler, üretici ve nakliyecileri kurallar konusunda bilgilendirirken, belgesiz ve mevzuata aykırı sevklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.





Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlıklara ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.



