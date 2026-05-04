        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kurban Bayramı öncesi hayvan sevklerine sıkı denetim

        Edirne'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan sevklerine yönelik denetimler artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 14:08 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yürütülen kontroller, kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde gerçekleştiriliyor.


        Denetimlerde hayvanların kulak küpeleri, veteriner sağlık raporları, nakil belgeleri ve taşıma koşulları inceleniyor.


        Çalışmalarla hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve sevk işlemlerinin mevzuata uygun yapılması amaçlanıyor.


        Ekipler, üretici ve nakliyecileri kurallar konusunda bilgilendirirken, belgesiz ve mevzuata aykırı sevklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.


        Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlıklara ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
