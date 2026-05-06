Lalapaşa'da Kakava ve Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Kakava ve Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi. Lalapaşa Belediyesince organize edilen program, kortej yürüyüşüyle başladı. Kutlamalarda yakılan Kakava ateşi etrafında vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi. Gece boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda sanatçılar sahne aldı. Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Kakava ve Hıdırellez kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Geldi, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

