        Milletvekili Ün'ün aracıyla kaçakçılık iddiasında 2 sanığa hapis ve para cezası

        Milletvekili Ün'ün aracıyla kaçakçılık iddiasında 2 sanığa hapis ve para cezası

        Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa 2 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 131 bin 250'şer lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar F.A. ve Ç.R.Ç. ile F.A'nın avukatı katılmazken, Ç.R.Ç'nin avukatı salonda hazır bulundu.

        Ç.R.Ç'nin avukatı, müvekkilinin gümrük kaçağı ürünlerle ilgisinin olmadığını, aracının arıza yapması nedeniyle F.A'nın kullandığı araca Edirne'de bindiğini belirterek, beraatini talep etti.

        Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün avukatı da sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını ve el konulan gümrük kaçağı eşyaların müsaderesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıklara ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 131 bin 250'şer lira para cezası verdi.

        Karar istinafa taşınabilecek.

        - Olay

        Eylül 2024'te Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurmuş, araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etmişti.

        Şüpheliler, "gümrük kaçakçılığı" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

        Aracın ise o dönem CHP Edirne Milletvekili olan Ediz Ün'e ait olduğu öğrenilmişti.

        Söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını, kolluk kuvvetlerinin kendisini bilgilendirmesiyle öğrendiğini ileri sürmüştü. Ün, konuyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar partisinden istifa etmişti.

        Sanıklar hakkında yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değeri nazara alınarak, "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer, hızlı trenin test sürüşüne katıldı
        Edirne Valisi Sezer, hızlı trenin test sürüşüne katıldı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Ege Denizi'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı
        Ege Denizi'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı
        Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
        Edirne'de eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
        Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın kura süreci tamamlandı
        Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın kura süreci tamamlandı