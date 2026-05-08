Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Selimiye Camisi'nde Vakıflar Haftası'nda mevlit okutuldu

        Selimiye Camisi'nde Vakıflar Haftası'nda mevlit okutuldu

        Selimiye Camisi'nde Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selimiye Camisi'nde Vakıflar Haftası'nda mevlit okutuldu

        Selimiye Camisi'nde Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen mevlit programında, vakıf ecdadının ruhu için okunan 1048 Hatm-i Şerif'in duaları yapıldı.

        Selimiye Camisi müezzinleri Ozan Ceco ve Fatih Bülbül, Mevlid-i Şerif okudu.

        Cuma namazında da Edirne İl Vaizi Musa Çakıcı, vakıf eserleri ve vakfetme konulu hutbesinde, vakıf kültürünün İslam coğrafyasında hakim olduğunu söyledi.

        Nice eşsiz caminin bu anlayışla inşa edildiğini belirten Çakıcı, "Medreseler, kütüphaneler, çeşmeler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, hastaneler, nice aşevi insanlığın ve canlıların istifade edeceği tüm imkanlar, bu hayır çeşmesinden istifade eden Peygamber Efendimizin çağrısına kulak veren müminlerin eliyle yapılmıştır." dedi.​​​​​​​

        Hutbenin ardından dua edildi ve cuma namazı kılındı.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Selimiye Camisi'nin avlusunda ve Kırklareli'ndeki Hızırbey Camisi'nde vatandaşlara lokum ikram edildi.

        Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"

        Benzer Haberler

        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi
        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi
        Edirne'de motosikleti tek teker üzerinde kullanan sürücünün ehliyeti süresi...
        Edirne'de motosikleti tek teker üzerinde kullanan sürücünün ehliyeti süresi...
        Edirne'de motosiklet denetimi yapıldı
        Edirne'de motosiklet denetimi yapıldı
        Keşan'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına ansıdı
        Keşan'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına ansıdı
        (Düzeltme) Edirne Sanayi Sitesi'nde üzücü olay
        (Düzeltme) Edirne Sanayi Sitesi'nde üzücü olay
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa