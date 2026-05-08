Selimiye Camisi'nde Vakıflar Haftası'nda mevlit okutuldu

Selimiye Camisi'nde Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.



Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen mevlit programında, vakıf ecdadının ruhu için okunan 1048 Hatm-i Şerif'in duaları yapıldı.



Selimiye Camisi müezzinleri Ozan Ceco ve Fatih Bülbül, Mevlid-i Şerif okudu.



Cuma namazında da Edirne İl Vaizi Musa Çakıcı, vakıf eserleri ve vakfetme konulu hutbesinde, vakıf kültürünün İslam coğrafyasında hakim olduğunu söyledi.



Nice eşsiz caminin bu anlayışla inşa edildiğini belirten Çakıcı, "Medreseler, kütüphaneler, çeşmeler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, hastaneler, nice aşevi insanlığın ve canlıların istifade edeceği tüm imkanlar, bu hayır çeşmesinden istifade eden Peygamber Efendimizin çağrısına kulak veren müminlerin eliyle yapılmıştır." dedi.​​​​​​​



Hutbenin ardından dua edildi ve cuma namazı kılındı.



Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Selimiye Camisi'nin avlusunda ve Kırklareli'ndeki Hızırbey Camisi'nde vatandaşlara lokum ikram edildi.



Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşlar katıldı.

