Tekirdağ'da iki polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Tekirdağ'da iki polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tekirdağ'da iki polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana gelen olayda iki polisi şehit eden saldırgan, bölgeye sevk edilen ekiplerce etkisiz hale getirilerek yaralı halde yakalandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralanan saldırgan, önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Soytürk, olayla ilgili Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'den bilgi aldı.
Daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne geçen Soytürk, yetkililerle görüştü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.