Trakya Üniversitesi öğrencileri ani kalp durmalarına müdahale için üretilen cihazı tanıttı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, ani kalp durmalarına müdahale amacıyla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazını tanıttı.



Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta, Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan ve öğrenciler, ASELSAN tarafından üretilen cihazı tanıtarak kullanım şekli hakkında bilgi verdi.



Cihazın hayat kurtarıcı bir öneme sahip olduğunu belirten Sayhan, cihaz hakkında bilgisi olmayanların 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerinin yardımıyla cihazı kullanabileceğini ifade etti.



Standı ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de cihaz hakkında bilgi aldı.



Sezer, cihazın kentte yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getirdi.



