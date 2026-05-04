Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Enez köylerinde alan incelemesi

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile yürütülecek iş birliği kapsamında ilçeye bağlı köylerde alan incelemesi yaptı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Beste Karakaya Aytin ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gencay Çubuk’un koordinasyonunda yürütülen çalışmalara mimarlık, peyzaj mimarlığı ve resim bölümü öğrencileri katıldı.



Enez Kaymakamı Merve Ayık ve beraberindeki ekibin de eşlik ettiği incelemelerde Büyükevren, Vakıf, Karaincirli, Gülçavuş ve Sultaniçe köylerinde gözlem yapıldı.



Köy muhtarlarıyla yapılan görüşmelerde yerleşimlerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve yerel beklentilere ilişkin bilgi alındı.



Akademisyenler ve öğrenciler, köylerin fiziksel dokusu, mimari karakteri, cephe özellikleri, kamusal alanları ve çevresel değerlerini inceledi.



Elde edilen bulgular doğrultusunda köylerin özgün kimliğini koruyarak cephe iyileştirme, çevre düzenleme ve mekansal kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar için ön hazırlık süreci başlatıldı.







