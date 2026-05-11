Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya Üniversitesi Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı

        Trakya Üniversitesi Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı

        Trakya Üniversitesi heyeti, Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen 2. Polonya - Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 10:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesi Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı

        Trakya Üniversitesi heyeti, Polonya’nın Gdansk kentinde düzenlenen 2. Polonya - Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı.


        Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığındaki Türk heyetinde, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Mustafa Tan ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe yer aldı.


        Forum kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yapay zeka, savunma teknolojileri, Erasmus hareketliliği, ortak diploma programları ve yükseköğretimde uluslararası iş birlikleri ele alındı.


        Hatipler, "Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde Polonya-Türkiye İş Birliği Perspektifleri" başlıklı panelde moderatörlük yaptı.


        Edirne’nin tarihi ve kültürel mirasıyla Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Hatipler, Trakya Üniversitesinin de güçlü akademik yapısı, araştırma merkezleri ve sağlık altyapısıyla bilimsel üretimde önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.


        Hatipler, Balkan Üniversiteler Birliği çatısı altında 112 üye üniversiteyle bölgesel iş birliklerini sürdürdüklerini aktardı.


        Konuşmasında Edirne Polak Mektebi'ne de değinen Hatipler, 1862 yılında Osmanlı Devleti’ne sığınan Polonyalılar tarafından kurulan okulun Türkiye-Polonya ilişkilerinin tarihi sembollerinden biri olduğunu ifade etti.


        Forum kapsamında ayrıca YÖK Başkanı Erol Özvar ile Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek tarafından "Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.


        Mutabakat zaptıyla iki ülke arasında ortak diploma programları, akademik hareketlilik ve araştırma projeleri alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.


        Trakya Üniversitesi de forum kapsamında University of Gdańsk ve University of Bialystok ile akademik iş birliğini geliştirmeye yönelik protokollere imza attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden "Maziden Atiye" programına katkı
        Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden "Maziden Atiye" programına katkı
        Edirne'de belgesiz hayvan sevkine ceza
        Edirne'de belgesiz hayvan sevkine ceza
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de ters yönde ilerleyen otomobil trafikte tehlike saçtı
        Edirne'de ters yönde ilerleyen otomobil trafikte tehlike saçtı
        Balık tutmak için gittiği sulama kanalında hayatını kaybetti
        Balık tutmak için gittiği sulama kanalında hayatını kaybetti