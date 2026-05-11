Trakya Üniversitesi Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı

Trakya Üniversitesi heyeti, Polonya’nın Gdansk kentinde düzenlenen 2. Polonya - Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı.





Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığındaki Türk heyetinde, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Mustafa Tan ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe yer aldı.





Forum kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yapay zeka, savunma teknolojileri, Erasmus hareketliliği, ortak diploma programları ve yükseköğretimde uluslararası iş birlikleri ele alındı.





Hatipler, "Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde Polonya-Türkiye İş Birliği Perspektifleri" başlıklı panelde moderatörlük yaptı.





Edirne’nin tarihi ve kültürel mirasıyla Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Hatipler, Trakya Üniversitesinin de güçlü akademik yapısı, araştırma merkezleri ve sağlık altyapısıyla bilimsel üretimde önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.





Hatipler, Balkan Üniversiteler Birliği çatısı altında 112 üye üniversiteyle bölgesel iş birliklerini sürdürdüklerini aktardı.





Konuşmasında Edirne Polak Mektebi'ne de değinen Hatipler, 1862 yılında Osmanlı Devleti’ne sığınan Polonyalılar tarafından kurulan okulun Türkiye-Polonya ilişkilerinin tarihi sembollerinden biri olduğunu ifade etti.





Forum kapsamında ayrıca YÖK Başkanı Erol Özvar ile Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek tarafından "Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.





Mutabakat zaptıyla iki ülke arasında ortak diploma programları, akademik hareketlilik ve araştırma projeleri alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.





Trakya Üniversitesi de forum kapsamında University of Gdańsk ve University of Bialystok ile akademik iş birliğini geliştirmeye yönelik protokollere imza attı.



