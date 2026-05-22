Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince Bilim Şenliği düzenlendi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerince Bilim Şenliği düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi fuayesinde gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, danışman öğretim üyeleri rehberliğinde 5 yıl boyunca edindikleri bilimsel birikimleri sergiledi.



Şenliğe katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, bilimsel çalışmaları inceleyerek öğrencilerden araştırmaları hakkında bilgi aldı.



Tıp Fakültesinin bilim okuryazarlığı vizyonu doğrultusunda hazırladığı çalışmaları gururla takip ettiklerini belirten Hatipler, araştırmalarda katkısı bulunan öğrenci ve danışman hocaları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise öğrencilerin danışman hocaların yol göstericiliğinde aldıkları eğitimin sonuçlarını şenlik ortamında posterler şeklinde sergilediklerini ifade etti.



Üstündağ, dekan yardımcıları Prof. Dr. Fulya Öz Puyan, Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel, Bilim Okuryazarlığı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selma Süer Gökmen başta olmak üzere komisyon üyelerine ve katkı veren öğretim üyeleri ve öğrencilere teşekkür etti.



Programa Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Ali Yılmaz, Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alkin Çolak, üniversite yönetimi, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

