Trakya Üniversitesinde 10. Yer Elektrik Çalıştayı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde 10. Yer Elektrik Çalıştayı gerçekleştirildi.





Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılış programında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Türkiye’nin farklı üniversite ve kurumlarından gelen alanında uzman araştırmacıları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.





Katılımcıların paylaşacağı bilgi ve deneyimlerin bilim dünyası açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Tan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen akademisyen ve araştırmacılara teşekkür etti.





TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya ise çalıştayda 10’dan fazla üniversiteden akademisyenlerin yanı sıra sahada aktif olarak görev yapan serbest mühendislerin de yer aldığını belirterek, sunulacak 45 bildirinin hem Türk jeofizik camiasına hem de uluslararası bilim dünyasına katkı sunacağını ifade etti.





Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen vefa töreninde, yer elektrik alanına uzun yıllar emek veren ve disiplinin Türkiye’de gelişmesine katkı sağlayan duayen isimlere onur plaketi ve teşekkür belgeleri verildi.





Çalıştayda, arkeoloji, maden aramaları, yeraltı suyu çalışmaları ve derin tektonik yapıların incelenmesi gibi geniş bir alanda elektrik ve elektromanyetik yöntemler ele alındı.





Yer bilimleri alanındaki güncel gelişmelerin ve akademik çalışmaların paylaşıldığı etkinlikte, disiplinler arası iş birliğinin önemi vurgulandı.





Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurtcan, müdürler, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, sunumlar ve teknik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

