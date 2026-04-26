Trakya Üniversitesinde "Dijital Pazarlama Zirvesi" düzenlenecek

–Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "Dijital Pazarlama Zirvesi" düzenlenecek.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi’nde 5 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek zirve, dijital pazarlama alanında sektörün deneyimli isimlerini öğrenciler ve katılımcılarla buluşturacak.



"Pazarlamanın bugünü ve yarını" temasıyla düzenlenecek etkinlikte, alanında uzman 10 konuşmacı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.



Zirvede Marketing Türkiye'den Günseli Özen, English Home'dan Gözde Elönü, Sosyal Medya Kampüsü'nden Baturay Elönü, Appier'den Doğuş Uçar, LC Waikiki'den Kadir Kadıoğlu, Social Famous'tan Erkam Mısır, Türk Telekom'dan Özge Dincel ve Ece Nur Biçer, Yataş'tan Ulvi Acar ile Kuveyt Türk'ten Hasan Erol konuşmacı olarak yer alacak.



Saat 09.30’da başlayıp 16.00’ya kadar sürecek etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

