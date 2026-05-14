        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya Üniversitesinde eczacı adayları beyaz önlüklerini giydi

        –Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, eczacılığın insan hayatına doğrudan dokunan, sağlık sisteminin vazgeçilmez mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından beyaz önlük giymeye hak kazandığını belirten Hatipler, bilgiyi vicdanla birleştiren, etik değerlere bağlı eczacıların yetişmesinin önem taşıdığını ifade etti.

        Giyecekleri önlüğün birçok sorumluluk getireceğini ifade eden Hatipler, ''Bugün giyeceğiniz ve ömür boyu üzerinizden çıkarmayacağınız beyaz önlükler sağlığın, şifanın, temizliğin, saflığın, ahlakın ve insanlığa hizmet etmenin sembolüdür. Bu sembol ile sizler insanlara şifa, dertlere deva olmanın sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktasınız.'' dedi.

        Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Hatipler, hastalara güler yüzle yaklaşmaları ve meslek hayatlarında adalet ile vicdan duygusundan ayrılmamaları gerektiğini kaydetti.

        Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar ise modern eczacılık eğitiminin 187’nci yılını kutladıklarını belirtti.


        Öğrencilerin meslek hayatlarına ilk adımlarını attıkları anlamlı bir günde bir araya geldiklerini ifade eden Bakar, eczacılığın büyük özveri ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu kaydetti.

        Öğrencilerin uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından beyaz önlük giymeye hak kazandığını aktaran Bakar, ''Sizleri özveri gerektiren bu zorlu yolda gösterdiğiniz azim ve başarınızdan dolayı içtenlikle kutluyorum.'' diye konuştu.

        Edirne Eczacılar Odası Başkanı Doğukan Cem Çiftçi de öğrencilerin üniversite yılları boyunca teorik ve pratik eğitimlerle dayanışma içerisinde mesleğe hazırlandıklarını belirtti.

        Çiftçi, beyaz önlüğün insan sağlığına adanmış ilk adım olduğunu ifade etti. ''Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek sadece bir eğitim sürecine değil aynı zamanda büyük bir sorumluluğa, etik değerlere ve insan sağlığına adanmış çok kıymetli bir mesleğe ilk adımını atmaktasınız.'' ifadelerini kullandı.

        Programda ayrıca Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Gürkan Kılıçgil, İstanbul Eczaneler Kooperatifi 2. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Korkmaz ve okul birincisi Ecrin İlke Durusoy konuşma yaptı.

        Törende, fakülteye dereceyle yerleşen öğrencilere tebrik belgeleri verildi.

        Program, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!

