Trakya Üniversitesi'nde Edirne gülü yeniden hayat buldu

        Trakya Üniversitesi bünyesinde yerel değerleri yaşatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan "Edirne Gülü Bahçesi", baharın gelmesiyle birlikte tam çiçeklenme dönemine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Balkan Yerleşkesi'nde oluşturulan bahçe, eşsiz kokusu ve görsel güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, yaptığı açıklamada, Edirne gülünün yeniden yaygınlaştırılması ve tanınırlığının artırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Yaklaşık 3 dönümlük alanda oluşturulan Edirne Gülü Bahçesi’nin, kentin unutulmaya yüz tutmuş gülcülük kültürünü yeniden canlandırmayı amaçladığını belirten Tan, Edirne gülünün kendine has kokusuyla hibrit güllerden ayrılan özel bir yerel tür olduğunu ifade etti.

        Tan, geçmişte Edirne’de geniş alanlarda gül tarımı yapıldığını ancak savaşlar ve göçler nedeniyle bu kültürün zamanla kaybolduğunu dile getirerek, Edirne gülünün tarihsel süreçte önce Bulgaristan'a ardından Anadolu'ya geçerek Isparta’da varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

        Üniversite olarak amaçlarının Edirne’nin unutulan gülcülük kültürünü yeniden hatırlatmak olduğunu aktaran Tan,"Mayıs ayının ikinci yarısıyla birlikte güllerimiz tam çiçeklenme dönemine girdi. Edirne gülünün açtığı bu görsel şölene tanıklık etmek, bahçemizi görmek ve fotoğraf çekmek isteyen tüm doğaseverler için şu an tam zamanı." dedi.

        Edirne Gülü Bahçesi'nin öğrenciler, akademik ve idari personelin yanı sıra tüm doğaseverlerin ziyaretine açık olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

