Trakya Üniversitesinde miniklere dron deneyimi

–Trakya Üniversitesi Zeynep - Mustafa Taş Uygulama Anaokulunda, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla "Gökyüzüne İlk Adım: Drone Uçuruyoruz" etkinliği düzenlendi.



Trakya Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu iş birliğiyle anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler dron teknolojisiyle tanıştı.



Etkinlik kapsamında çocuklara uçuşun temel prensiplerine ilişkin yaşlarına uygun bilgiler verilirken, öğrenciler gökyüzünde süzülen dron ilgiyle takip etti ve kontrol sistemlerini yakından gözlemleme fırsatı buldu.



Programa katkı sunan Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İğdi Şen ve Selçuk Kaya, etkinlik boyunca çocuklara rehberlik ederek sorularını yanıtladı.



