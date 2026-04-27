Trakya Üniversitesinden kamu personeline yapay zeka eğitimi

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğr. Gör. Dr. Sertaç Dalgalıdere tarafından, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü basın biriminde görev yapan personele yönelik eğitim programı düzenlendi.



Programda içerik hazırlama, haber dili kullanımı, sosyal medya yönetimi, hiper metinler ile yapay zekanın kamu yayıncılığına etkileri ele alındı.



Katılımcılara, etkili iletişim teknikleri ve dijital platformlara uygun içerik üretimi konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı.



Eğitimin, kamu kurumlarında dijitalleşme sürecine katkı sağladığı ve personelin iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik önemli kazanımlar sunduğu belirtildi.

