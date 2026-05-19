        Trakya Üniversitesinden sınır ötesi iş birliklerine akademik katkı

        Trakya Üniversitesi, uluslararası iş birlikleri ve bölgesel kalkınma odaklı projelerde yer almayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansının ortaklığında ve Trakya Üniversitesinin dış paydaşlığında yürütülen "İnovasyon ve Daha İyi Yönetişim için Diyalog - BSB01104 (DIALOGUE)" Projesi kapsamında, inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik uluslararası eğitim programı düzenlendi.

        Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamındaki sınır ötesi projenin kapasite geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, 11-15 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Galați kentinde proje ortağı Asociatia Tehnopol Galati (ATG) ev sahipliğinde "Uluslararası İnovasyon Yönetimi Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilen Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya, programa katılarak üniversiteyi uluslararası platformda temsil etti.

        Eğitim programında sürdürülebilir iş birliği ağları, inovasyon stratejileri ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik küresel metodolojiler ele alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

