        Edirne Haberleri Trakya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Trakya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Edirne Valisi Yunus Sezer, il protokolü, gençler ve vatandaşlardan oluşan kortej, bando eşliğinde Valilik önünden Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve öğrenciler, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ak, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın milletin kaderini değiştiren büyük bir yürüyüşün ilk adımı olduğunu söyledi.

        19 Mayıs'ın bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa olan inancın ve geleceğe duyduğu umudun simgesi olduğunu ifade eden Ak, bugün de 19 Mayıs ruhunun yaşatıldığını kaydetti.

        Törenin ardından Saraçlar Caddesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler başladı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hakan Şahin ve vatandaşlar öğrencilerin spor etkinliklerini izledi.

        Öğrencilerle sohbet eden Vali Sezer, öğrencilerle voleybol ve basketbol oynadı, ok attı. Sezer ve beraberindekiler, öğrencilerin açtığı resim sergisini gezdi, müzik dinletisini dinledi.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Stadyumu'nda devam eden törende konuşan Babuşcu, 19 Mayıs'ın sadece Milli Mücadele'nin başlangıcı olmadığını, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, çağdaş değerlerle yoğrulmuş bir ulusun doğuşunun simgesi olduğunu söyledi.

        Programda öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.

        Törene Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, yaptığı konuşmada, bağımsızlık ateşinin 19 Mayıs 1919'da yakıldığını ve o günden bu yana yurdun her köşesinde bayramın coşkuyla kutlandığını söyledi.

        Konuşmanın ardından il genelinde düzenlenen turnuvalarda derece alan sporculara ödülleri verildi.

        Programa Vali Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

