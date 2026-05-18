Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Türk Kızılay ekipleri miniklerle tohumları toprakla buluşturdu

        Türk Kızılay ekipleri miniklerle tohumları toprakla buluşturdu

        Edirne'de, Türk Kızılay ekipleri ve minikler tohumları toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 13:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay ekipleri miniklerle tohumları toprakla buluşturdu

        Edirne'de, Türk Kızılay ekipleri ve minikler tohumları toprakla buluşturdu.

        Meliha Çankaflı Anaokulu açık hava sınıfında etkinlk gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocuklarla birlikte etkinlik düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Çocukların etkinlik için geri dönüşümden saksı yaptığını belirten Baytar, "Çocukların minik elleriyle ektiği çam tohumları geleceğe nefes olacak. Doğanın ne kadar kıymetli olduğunu kendileri de görecekler. Kendi el emekler ile yaptıkları işler onların biraz daha hayata sağlam adımlarla basmalarına sebep olacak." dedi.

        Kan bağışı etkinliklerinin de sürdüğünü dile getiren Baytar, çocuklara ve öğrencilere yönelik etkinlikler yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.

        Meliha Çankaflı Anaokulu Müdürü Yasemin Taştan da çocukların kendi emekleriyle Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşümden saksı yaptığını dile getirdi.

        Açık hava sınıfının çocukların doğayla iç içe ders işlemesine katkı sunduğunu ifade eden Taştan, "Öğrencilerimiz dört duvar arasında eğitim görmek yerine gökyüzünün sınıfın tavanı olduğu, her yere hakim oldukları öğrenme alanlarında eğitim görüyorlar." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 100 anaokulu öğrencisi Türk Kızılay ve öğretmenler çam tohumlarını saksılara ektiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorlu'da şehit polis memurları için törende konuştu...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorlu'da şehit polis memurları için törende konuştu...
        16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Edirne'de başladı
        16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Edirne'de başladı
        Edirne'de müzeler çocuklar için uygulamalı eğitim alanına dönüştü
        Edirne'de müzeler çocuklar için uygulamalı eğitim alanına dönüştü
        Edirne'de yeşil ve dijital dönüşüm eğitim programı tamamlandı
        Edirne'de yeşil ve dijital dönüşüm eğitim programı tamamlandı
        Liseli Aras'tan, 'Ülkemi düşünüyorum, çöp topluyorum' projesi
        Liseli Aras'tan, 'Ülkemi düşünüyorum, çöp topluyorum' projesi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa