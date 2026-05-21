        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Türk ve Bulgar yetkililer gurbetçi sezonu için alınacak önlemleri görüştü

        Giriş: 21.05.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Türk ve Bulgar yetkililer gurbetçi sezonu için alınacak önlemleri görüştü

        Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi sezonu için sınır kapılarında gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgar yetkililerle yaptığı toplantı sonrası gazetecilere, 22 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de biten gurbetçi sezonunun yaklaştığını söyledi.

        Geçen yıl Bulgar makamlarıyla aldıkları tedbirleri bu yıl tekrar gözden geçirdiklerini belirten Sezer, "Bu sene Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle gurbetçi sezonumuz da erken başlamış durumda. Gurbetçilerimiz ülkemize giriş yapmaya başladılar. Bir taraftan da ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız Bulgaristan'a hem tatil hem de ziyaret amacıyla gidiyorlar." dedi.

        Sezer, geçen yıl sınır kapılarından sezon boyunca 1 milyon 209 bin araç ile 4 milyon 786 bin yolcunun giriş ve çıkış yaptığını dile getirdi.

        Bu rakamların büyük bir iş potansiyeli anlamına geldiğini ifade eden Sezer, "Bunları yönetmek sadece Türkiye'nin değil, karşı tarafın da aynı şekilde alacağı tedbirlerle mümkün. Geçen yıl Türkiye'ye girişlerde 52 dakikalık ortalama bekleme süremiz vardı ki yıllardır kangren olmuş bir problemi geçen yıl ortaklaşa alınan tedbirlerle çözdük. Yine Türkiye'den çıkışta da bu bekleme süresini 39 dakika ortalamaya indirme imkanımız oldu. Hem Ticaret Bakanlığımızın hem İçişleri Bakanlığımızın görevlendirdiği yaklaşık 300 ilave personel yaz boyunca burada hizmet verecek." diye konuştu.

        Sezer, sınır kapılarından canlı kamera görüntülerini Haziran itibariyle paylaşmaya başlayacaklarını belirtti.

        Vali Sezer, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne dahil olmasıyla yüz tanıma sistemi ve parmak izi alma uygulamalarının başladığını, bu işlemlerin bekleme sürelerini de etkileyeceğini öngördüklerini dile getirdi.

        Bununla ilgili alınabilecek tedbirleri Bulgar makamlarıyla görüştüklerini vurgulayan Sezer, "Onlar da kendi alanlarıyla bir görüşme gerçekleştirecekler. Mobil cihazların artırılması dahil olmak üzere birçok tedbiri de onların planlayacaklarını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sezer, ödenmeyen trafik cezası ve otoyol ücretlerinin tahsilinin sınır kapılarında yapıldığının altını çizen Sezer, sınıra gelmeden yapılacak ödemelerin olası kuyruklara engel olacağını ifade etti.

        - Erken müdahale ekipleri sorunları çözecek

        Sezer, sezon boyunca sınır kapılarında olası sorunların çözümü için bu yıl erken müdahale ekipleri oluşturduklarını belirtti.

        Ekipler sayesinde sorunu kaynağında çözeceklerini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Nerede tıkanıklık varsa, hangi birimi ilgilendiriyorsa onunla ilgili olarak 24 saat esasına göre ekiplerimiz çalışacak. Haziranın ortalarından itibaren yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın ülkemize gelmesini bekliyoruz. Yol boyunca güvenlik tedbirlerimizi bütün dinlenme istasyonlarında ve diğer alanlarda alacağız. Jandarmamız ve Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerekli planlamalar şimdiden yapılıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

