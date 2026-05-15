Türk, Yunan ve Bulgar bisikletçiler Edirne'deki festivalde buluşacak

Edirne'de 23. Uluslararası Bisiklet Turu ve 12. Uluslararası Bisiklet Festivali düzenlenecek.



Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneğinden (EDOSK) yapılan açıklamaya göre, festival, Edirne Belediyesi, Bulgaristan'ın Svilengrad Belediyesi ve Yunanistan'ın Orestiada Belediyesi iş birliğinde pazar günü düzenlenecek.



Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçerek Svilengrad'da Bulgar bisikletçilerle buluşacak Türk bisikletçiler, ardından Yunanistan'ın Ormenio Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a ulaşacak.



Yunan bisikletçilerin de katılmasıyla grup, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak.



Saraçlar Caddesi'nde düzenlenecek festivalin ardından Türk, Yunan ve Bulgar bisikletçiler, Sarayiçi'nde birlikte yemek yiyecek.



Program, misafir bisikletçilerin ülkelerine uğurlanmasıyla sona erecek.

