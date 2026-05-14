Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince kurban bağış standı kuruldu

Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince Saraçlar Caddesi'nde kurban bağış standı kuruldu.



Şubeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vekaletle kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Saraçlar Caddesi'nde kurban bağış standı oluşturuldu.



Bu yıl vekalet yoluyla kurban bağışı bedelleri, yurt içi için 18 bin lira, yurt dışı için ise 7 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca isteyen hayırseverlerin 15 bin lira bedelle Gazze’ye kurban bağışında bulunabileceği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Burhan Çakır, bağış standının arife günü akşama kadar bağış yapmak isteyen vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti.



Diyanet İşleri Başkanlığı olarak taşrada il ve ilçe müftülükleri marifetiyle gerçekleştirdikleri vekaletle kurban çalışmalarının vatandaşların teveccühü ile her geçen yıl daha da büyüdüğünü aktaran Çakır, şunları kaydetti:



"Edirne’mizin merkezinde ve tüm ilçe müftülerimizle birlikte vekaletle kurbanı daha aktif hale getirmek için yoğun çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda burada kurban bağış çadırımızı kurduk, Türkiye Diyanet Vakfı yurt içi ve yurt dışında vekalet ile dünya genelinde en çok kurban kesen kurumdur.





Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak mazlum coğrafyalarda ve ülkemizde yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılda bir kez de olsa kurban eti ulaştırarak onların gönüllerinde tebessüm olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yıl da kurban çalışmalarının bereketli olacağına inanıyorum."

