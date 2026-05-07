Uzunköprü'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 07.05.2026 - 12:24 Güncelleme:
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zimmet suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.P'yı Kurtbey köyünde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
