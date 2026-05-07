Uzunköprü'de öğrencilere bilgilendirme semineri düzenlendi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından ''Gençlik Güvenli Gelecek'' projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Uzunköprü'de düzenlenen seminerde yaklaşık 150 öğrenciye doğru bilgiye ulaşım, güçlü iletişim, gerçek arkadaşlık ve güvenli sosyal yaşam konularında bilgi verildi. Öğrencilere yönelik farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte, gençlerin sosyal çevrelerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmelerinin önemine dikkat çekildi. Seminerin ardından öğrencilere bloknot, kurşun kalem ve cepli dosya dağıtıldı.

