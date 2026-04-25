Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Uzunköprü'de ''Patronlar ve İşletmeler İçin Finans Konferansı'' gerçekleştirildi

        Uzunköprü'de ''Patronlar ve İşletmeler İçin Finans Konferansı'' gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ev sahipliğinde, Uzunköprü Kaymakamlığı, Uzunköprü Ticaret Borsası ve TRASTA iş birliğiyle ''Patronlar ve İşletmeler İçin Finans'' konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 14:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzunköprü'de ''Patronlar ve İşletmeler İçin Finans Konferansı'' gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ev sahipliğinde, Uzunköprü Kaymakamlığı, Uzunköprü Ticaret Borsası ve TRASTA iş birliğiyle ''Patronlar ve İşletmeler İçin Finans'' konulu konferans düzenlendi.

        Ersan Kocaman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta Yeminli Mali Müşavir Bülent Görer, işletmelerin finansal sürdürülebilirliği, ekonomik göstergelerin yorumlanması ve doğru finansal yönetim süreçleri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.


        Türkiye ekonomisinin genel görünümü ile birlikte enflasyon, büyüme, işsizlik, dış ticaret dengesi, döviz piyasaları, kredi yapısı ve risk yönetimi gibi başlıklar ele alındı.

        Sunumda işletmeler açısından finansal verilerin yalnızca muhasebe kayıtlarından ibaret olmadığı vurgulanarak, ''Doğru analiz, nakit akışı yönetimi, risk kontrolü ve stratejik karar alma süreçleri işletme başarısında belirleyici rol oynamaktadır ''ifadeleri kullanıldı.


        Programda, işletmelerin yalnızca büyümeye değil kârlılık ve sürdürülebilir finansal yapıya odaklanması gerektiği belirtilerek, finansal okuryazarlık ve veri temelli yönetim anlayışının günümüz ekonomik koşullarında kritik önem taşıdığı ifade edildi.

        Konferans sonunda katılımcılar ve öğrenciler, iş dünyasına yönelik uygulamalı ve yol gösterici nitelikteki sunumu dolayısıyla Yeminli Mali Müşavir Bülent Görer’e teşekkür etti.


        Organizasyona katkı sunan Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ile Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan ve ekibine de teşekkür edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Edirne'de balık fiyatları
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Uzunköprü'de uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı
        Uzunköprü'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        "9. Tıp Eğitimi Kış Okulu" etkinliği Trakya Üniversitesinde düzenlendi
